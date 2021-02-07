女星雞排妹（鄭家純）被性騷擾風波越滾越大，先指控台語金曲歌王翁立友在尾牙聯手主辦老闆對她毛手毛腳、言語騷擾，又爆出曾國城對她撞胸，接連扯進不少男藝人。雞排妹企圖到翁立友記者會正面對質，但男方選擇迴避，形成羅生門。有網友好奇雞排妹為何會挑翁立友開槍，在PTT貼文發問，引起熱烈討論。

有名網友昨（6日）在PTT八卦版「為什麼挑only U （翁立友）開槍」當標題發問，認為這幾天很多網友都挖出其他藝人曾做出讓雞排妹感到性騷擾的行為，不過怎麼只有翁立友成為性騷擾事件的男主角，「是時間點的問題還是和only U（翁立友）對幹可以吸引更多目光？」

網友好奇雞排妹為何挑翁立友開第一槍？（圖／翻攝PTT）

此文一出，很快地受到網友熱議，推測從翁立友的記者會就能看出端倪，「挑最軟的那個啊」、憨慢講話」、「老實好欺負，看記者會說的2266還不懂嗎」、「黑道v.s男歌手，當然挑男歌手啊」、「其他的她惹不起」。

翁立友5日針對被指控性騷開聲明會，講到聲淚俱下，3度表明是受害者，忍不住嘆氣：「為什麼我要來解釋這個事件，這事件的開端，引起不是我，但是變成我要來面對，這個事情，是我從來都沒有想過。」直言從來不會傷害任何一位女性、男性，「如果有任何人請他們提出告訴，讓司法讓法院來證明我的清白」。翁立友更提到現在連想輕生的權利都沒有，「如果我自殺，我的母親，她這輩子，永遠就抬不起頭了」最後他期盼雞排妹主動提告：「我沒有權利要求妳跟我道歉，但是我有權利請求妳，拜託妳，來告我，還我一個清白。」

翁立友在記者會上並未描述尾牙當天的情況，讓部分網友相當不解。（圖／中時資料照）

未料這場記者會反而讓外界更加看不懂，許多網友認為翁立友如果真沒做，直接提告跟雞排妹槓上就好了，也有人站在翁立友那邊，覺得清者自清，沒必要跟雞排妹起舞。這些紛擾看在美女律師李怡貞的眼裡，只能用翁立友的歌《我問天》當心得，無奈地說：「該講的都沒講，還原現場情節很難嗎？」

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