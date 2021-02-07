王彩樺為苗可麗新書簽書會熱情站台。（粘耿豪攝）

【即時新聞】苗可麗《原來，你在等著我找到你》新書記者會。(粘耿豪攝)

金鐘視后苗可麗以壞女人形象活躍螢光幕，私底下是個內建偵測雷達的娃娃獵人，已蒐藏上千隻娃娃與古物收藏，她最近推出新書《原來，你在等著我找到你》，分享她的娃娃收藏、繪畫創作歷程與人生觀，7日舉辦新書簽書會與讀者近距離接觸，被問到近期的演藝圈性騷擾風波，她表示自己不太願意評論這件事，因為不是當事人，也沒有在場，且每個人感受不同，但如果是在作秀場合遇到類似的開玩笑，她的解讀都是在做舞台效果，也坦言這樣的問題比較不會發生在她身上，「我出道30幾年來都很愉快啊！」

被問女藝人該如何自保？苗可麗表示，「很多時候我們都有選擇的權利，你也有拒絕的權利；如果覺得不舒服，可以當下就拒絕，是最好的方式，或許你當下的拒絕 也可以讓別人有解釋的機會，也很好」。

苗可麗說，她其實不太願意評論這件事，「因為我不喜歡別人評論我，也不喜歡評論別人，尤其我不是當事人，很難幫別人回答什麼」。如果作秀場合遇到類似開玩笑，她的解讀是每一個人在台上的表現都是為了讓觀眾開心，「像彩樺姐，為了做效果她可以衝到台下抱著鄉親的頭、摸他的頭，這是我做不到的，要我碰觸陌生人的頭，我還會想一下。但彩樺姐會為了做娛樂效果而娛樂大家，如果對方的解讀是吃豆腐，那就糟糕了」。她強調，身為藝人，當下都是想著怎樣讓觀眾得到最大的滿足，或許唱好聽的歌、講好笑的笑話，就是藝人當下必須做的事，「我從來不會解讀台上工作人員、主持人大家互相開玩笑的話，是不OK的」。

她說自己沒有遇過類似經驗感受，「在我身上從來沒有發生過」，強調在秀場很多時候為了做效果可能是必須的，對她來講，就是怎麼看這個事情的角度，作秀時就是會互相開玩笑，「我也會對別人開玩笑啊！但我是不會如此解讀在台上效果的事」，

被問與翁立友是否熟識，苗可麗表示：「不熟，《超級夜總會》有碰過，他很棒，歌也唱得很好。」對於無端被網友牽連進來的許效舜，苗可麗說，因為太了解舜哥、知道是沒有的事、也沒有問題，就沒有特別關心他；至於被雞排妹指控曾擁抱壓胸的曾國城，「我認識他很久了，她非常好，對我來說，他非常好」。

被問起當初與秀場天王豬哥亮拍電影時曾意外摸到對方私處，苗可麗笑說，「有一幕是要跌下去，豬大哥要抓住我、拉起來，我要拉他的手時，不小心摸到他的⋯⋯ ，當下我們兩個都沒有講話，只是一直笑，我一直說對不起，他就說沒關係，旁人也不知道發生什麼事，但我真的不是故意摸他」。

7日清晨發生地震，許多民眾手機都收到10多封國家警報連發而從睡夢中被嚇醒，苗可麗說她也是，原本想要早點睡美容覺，結果被嚇醒後失眠到三點多。

(中時 )