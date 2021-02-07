下周就是農曆新年了，除了可以闔家團圓度過開心的年假之外，也可以注意看看有沒有什麼投資、賺錢的好機會，在開工前替自己包一個大紅包！搜狐號的命理專欄《卡哇伊》今（7）日就點名3生肖的朋友，表示他們下周7天橫財接二連三的來，一定要好好把握任何機會。

▍生肖馬

生肖屬馬的朋友雖然在前段時間被一些煩心事所困擾，但別擔心，下周7天裡你的整體運勢將會飆升，事業也蒸蒸日上，在生活上各方面都能夠得到不錯的收穫和回報。除此之外，你這7天橫財運爆表，大財小財都趕著向你報到，記得在這個喜事不斷日子裡，多多注意，也許意外之財就在你的身邊。

▍生肖蛇

生肖屬蛇的朋友這7天裡財運旺，橫財接二連三報到，再加上屬蛇人膽大心細，洞察力敏銳，行事決策果斷，可以在投資方面獲得不少利益，讓收入直線上升，但對於投資還是需小心謹慎，不能盲目跟風，見好就要收，否則恐怕會引來反效果。

▍生肖兔

生肖屬兔的朋友在下周7天裡好運將會滾滾而來，在賺錢投資方面的運勢也特別旺盛，只要透過少少的成本就有機會收穫巨大的利潤，錢財有如流水一般，源源不絕的流進你的口袋，一發不可收拾，讓你越來越朝向有錢人的方向前進，令人羡慕。

(中時新聞網)