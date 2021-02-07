今天凌晨1時36分的地震撼動全台，國家級警報狂響更引起熱議，日前在腳踏車架上至少60多支手機的土城「寶可夢阿伯」陳三元再度引起網友關注，除了Kuso他是這次國家級警報的最慘受災戶之外，外界好奇，這麼多手機，一個月到底要繳多少錢？

有網友在臉書社團《爆廢公社》轉貼寶可夢阿伯日前秀出60多支手機的照片，再度引起熱烈討論，除了同情阿伯國家級警報關到手軟，網友更好奇寶可夢阿伯每個月須要支付多少電話費。

寶可夢阿伯今天接受媒體訪問時透露，他總共有72支手機，其中只有20幾支有門號，其餘都是靠網路分享，但光是這20幾個門號，每月至少要繳2萬多元，由於現在多數月租都用吃到飽，阿伯每月話費曝光後驚呆眾人。

此外，有人好奇，若擁有多支手機，沒裝sim卡的，還能接受到訊息嗎？網友紛紛回應「沒4G以上不會收到警報」、「沒sim卡也收得到，因為這警報不是靠sim卡」、「我的平板沒sim卡也是狂叫」、「我的備用機沒sim卡、沒連wifi也叫了」。

由於寶可夢阿伯表示，地震發生當下他正在抓寶，60幾支手機每支都在「吱吱叫」，訊息到凌晨2點左右才關完，網友忍不住笑「這也太崩潰了」、「可以開電音趴了XD」、「笑死，根本交響樂團了」、「會變小型震央吧」、「會被嚇到心臟無力吧」、「手機會不會把房子震垮」、「腳踏車會飛出去吧，還有網友說「最慘的是全部卸下來充電，不知道那支在叫」。

寶可夢阿伯72支手機超狂 上路恐遭開罰

(中時新聞網)