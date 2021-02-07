28歲南韓馬術運動員金錫（김석），曾以國家代表隊之姿，在廣州亞運、仁川亞運、雅加達亞運中征戰，小時候還是知名童星，參與過許多電視劇、電影的演出，然而日前卻傳出消息，他為了威脅前女友見面，竟以偷拍裸照、討錢，甚至是跑到女方家樓下大鬧等方式糾纏，最後遭到提告。

據韓媒《SBS News》獨家報導，金錫童年便踏入演藝圈，1997年以電影《勝者為王之阿三》出道，還曾演出《宮－野蠻王妃》女主角的弟弟，更在《朱蒙》、《善德女王》中飾演主角的幼年時期，2006年更獲KBS演技大賞男子青少年演技獎，然而當紅之際，他卻選擇停止演藝工作，開始接受馬術訓練。

金錫2009年在全國團體馬術大賽高中部標準障礙物競賽奪得金牌，經過訓練後，2010年更獲選進入馬術國家代表隊，出戰廣州亞運，隨後也陸續參加仁川亞運和雅加達亞運，目前他都在京畿道某騎馬場教授學生，然而卻突然爆出醜聞，遭爆料不斷騷擾前女友。

金錫曾以國家代表隊之姿參加過3屆亞運。(圖/番社自韓網)

報導指出，金錫2020年底開始不斷傳訊息威脅前女友，並表示持有多張他偷拍的裸照，如果對方不出門見面，他就會考慮將偷拍的影像都傳送給親友，女方被折磨到身心俱疲，甚至多次輕生，也曾對金錫喊話，「你愛怎麼做就怎麼做吧！」然而金錫又變本加厲，要求女方交出500萬韓元(約12萬新台幣)，還開車到女方家樓下不斷按喇叭大鬧，目前女方已經提告，對此，金錫則辯解，「她幾次鬧輕生，我的用意是不要她死，我不能沒有她！」

(中時新聞網)