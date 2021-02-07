台南市新營區公所公益平台行善團7日上午於金石堂書局新營店辦理「書」情話「益」，愛心媽媽說故事關懷弱勢家庭親子活動，邀請台南市市長夫人劉育菁老師擔任愛心媽媽，帶領與會的小朋友及家長共讀《我學會感謝》童書，增進親子之間的情感交流。

市長夫人劉育菁老師表示，感謝新營區公所行善團團隊策辦這次的公益關懷活動，除了啟發孩子的學習興趣，培養閱讀課外書籍之良好習慣及拓展人生視野外，希望藉由親子伴讀的方式，來為家庭的感情加溫。

活動過程中並穿插防災宣導問答，建立小朋友防災整備之相關知識，育植防災小尖兵。另外，金石堂書局新營店康曜健康吧提供營養師、中醫師設計之餐點，讓活動現場的來賓、家長及顧客能夠吃得安心與放心。

新營區公所行善團特別準備金石堂圖書券(每人1000元)獎勵全程參與的小朋友，「生達化學製藥」與「范道南文教基金會」愛心不落人後，也前來共襄盛舉，加碼提供每人500元家樂福禮券給參加的學童。

新營區公所公益平臺行善團團長魏文貴區長表示，感謝金石堂書局新營店出借場地讓，也感謝行善團團員的鼎力支持，讓新營區公所行善團能永續運作，使愛心資源獲得妥善分配及有效運用，造福更多弱勢民眾。

(中時 )