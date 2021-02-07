以色列全國超過1／3人口已經接種新冠疫苗，疫苗接種比例在全球排名第一，讓全世界刮目相看，不過疫苗接種比例高是否等於防疫成功？至少民調顯示，多數以色列人民對政府的防疫工作並不滿意，只有24%民眾認可政府的防疫表現。

以色列新冠疫苗接種速度超越全球。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，以色列約在一個月內，就讓1／3全國人口、約300萬民眾接種新冠疫苗，至今超過8成60歲以上長者已經施打過疫苗。

正當全球讚嘆以色列施打疫苗的高效率時，以色列民主研究院（Israel Democracy Institute）最近公布的民調顯示，只有24%以色列民眾認可政府應對新冠肺炎疫情的方式。

報導指出，儘管以色列疫苗接種比例超高，但同時它也有全球第3高的新冠感染率，1月以色列如火如荼地推廣施打疫苗時，同一個月也有1,433人死於新冠肺炎，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，新冠肺炎疫情爆發至今，以色列約有超過5,000人病歿，換句話說，當中1／3死者都是在1月身亡。

專家也指出，在降低新冠感染率方面，以色列的疫苗接種計畫並不如原先期待的那樣發揮效果，尤其儘管已經有約35%民眾接種第一劑疫苗，不過當中只有20%已經接種了2劑疫苗。另外根據以色列衛生部助理總司長葛拉圖（Itamar Grotto）的說法，以色列的確診病例中，很大一部分都和更具傳染力的英國變種病毒有關，現在施打的疫苗恐怕難以有效控制。

以色列之所以能夠順利進行大規模疫苗接種，除了國土及人口數較少以及由中央統籌的健康照護系統外，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）即將在3月23日競選連任也是主因，在先前的大選中，尼坦雅胡面臨貪腐官司，疫情爆發至今奪走數千條以國人民性命，也讓以國民眾批評他沒能安全地帶領國家度過危機。

以國法院即將在8日開庭審理尼坦雅胡的貪腐官司，報導指出，尼坦雅胡似乎不只寄望疫苗接種順利讓以色列從疫情危機中甦醒，也寄望讓他能順利連任。

反對派人士阿爾莫格（Orly Almog）指出，尼坦雅胡相信疫苗計畫將會幫助他再次贏得大選，「但我不這麼認為，因為以色列的狀況只有變得更糟而已。」

不只反對派人士批評，200位包括前衛生部部長、各大醫院、醫學院院長、諾貝爾獎得主等以色列頂尖醫生及科學家也公開抨擊政府防疫不當，這些專家批評最猛烈的部分在於全國封鎖措施，他們認為這項措施不僅沒必要、也沒有效。

報導指出，以色列是全球實施全國封鎖措施最嚴格、時間最久的其中一個國家，許多民眾已經連續4個月被要求待在家中，2020年12月，以色列成為全球第1個第三度實施封城的國家。

專家批評，協助規劃以色列防疫政策的葉赫茲凱利（Yoav Yehezkelli）表示，封鎖能在醫療衛生體系爆滿的極端狀況下使用，例如疫情初期的中國或義大利，不過以色列的醫療衛生體系從來沒有瀕臨崩潰。

耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）流行病學教授卡爾德隆-瑪格麗特（Ronit Calderon-Margalit）表示，頭兩輪的封城措施確實有效降低死亡率及發病率，但是政府對於解除封鎖措施的機制及因應辦法並沒有明確的策略，她直言以色列政府「浪費」了封城這項武器。

以色列國家抗疫專家小組主席巴雷克（Ran Balicer）也直言，「先前的預測都錯了，封城的魔法力量已經死了。」

(中時新聞網)