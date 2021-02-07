疫起放下思鄉愁，金妮（左）與羅海娜（右）2名新住民歡喜為雲林縣偏鄉獨老做羹湯。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供／張朝欣雲林傳真）

疫起放下思鄉愁，金妮（左）與羅海娜（右）2名新住民歡喜為雲林縣偏鄉獨老做羹湯。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供／張朝欣雲林傳真）

柬埔寨的金妮與泰國的羅海娜2名新住民，在不同家庭遭逢命運的捉弄，原本隻身孤影面對生活壓力，在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心協助下，先後進到雲林縣沐馨服務協會口福廚房，2人在疫情期間無法返鄉之際，一起放下思鄉愁緒，為雲林縣偏鄉獨居老人做羹湯。

40歲的金妮，19歲那年從柬埔寨遠嫁來台，6年前遭逢先生癌逝，獨力撫養3名就學中子女，長年以臨時農漁、粗工為業，去年初好不容易找到麵攤服務人員工作，麵攤卻因疫情影響結束營業，頓失經濟來源。

自泰國來台19年的羅海娜49歲，年屆中年家庭遭逢巨變，原本不用外出工作的她，開始擔負起獨力撫養2名子女的責任，但其年齡與缺乏工作經驗，讓她在求職路上經常受挫。

原本互不相識的2人，去年藉由虎尾就業中心的協助進到口福廚房，每天一起為近300名偏鄉獨居老人做飯，相似的境遇，讓她們成為互相支持的力量，農曆年將屆，台灣民眾都在準備團圓，讓她們更想念家鄉的親人，但因疫情與經濟因素，無法返鄉陪伴自己的父母。

不過金妮與羅海娜沒有抱怨，反而對台灣懷著滿滿的感恩，表示相當開心能有現在的生活，「在這裡能做飯給長輩們吃，就像我們做給遠在異鄉的爸媽吃一樣，我們很感恩」，她們的堅韌良善與回饋社會，贏得了許多老人家的讚許與肯定。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心主任張春美表示，為了協助弱勢者順利就業，勞動部推出「職場學習及再適應計畫」，補助進用單位在訓練期間的基本工資及訓練費用。

另外推行已久的「僱用獎助計畫」，也依中高齡者、身心障礙者等不同身分，每人每月發給雇主9000元至1萬3000元僱用獎助津貼，最長發給12個月，最高補助15萬6000元，歡迎企業多多與就業中心合作，給求職者更多就業機會，讓社會上許多需要工作的朋友重啟新生活。

(中時 )