獨/現代版王羲之！艋舺老翁「掃把地上揮毫」鄰居讚爆高手在民間

高手在民間！北市萬華一名82歲洪姓老翁，只要好天氣都會拿掃把沾水在巷弄、公園地上揮毫，一寫就將近30年，附近鄰居大讚他是現代版王羲之。洪伯伯接受《中時新聞網》獨家訪問身分曝光。

洪宗吉拿掃把地上揮毫成為鄰居日常。（照片/游定剛 拍攝）

拿著掃把、手提水桶，穿梭在純樸的巷弄、公園裡。他是來自彰化，現年82歲的洪宗吉，年幼時家境清寒，憑著一步一腳印，北上打拚、成家立業，雖然僅國小畢業的他，秉持著活到老、學到老的精神。洪伯伯透露，國文字其實挺有意思的，有次靈機一動，拿起掃把、水桶開始在柏油路上寫字，越寫越覺得有趣，後來也會自己創意發想國文字的意涵。

洪宗吉用掃把在地上揮毫，字體猶如書法字。（照片/游定剛 拍攝）

萬華和平里里長吳淑芬表示，只要好天氣、精神好，洪伯伯就會拿掃把、廁所刷子或拖把等來沾水寫字，幾乎沒有看過別人這樣寫，他就自己揣摩，等水乾字就消失，也不會造成環境上的污染，大家也可以看得很開心，但他近年身體健康狀況不佳，希望他可以平安。

洪宗吉僅國小畢業，秉持活到老、學到老精神，揮毫寫字成他的日常。（照片/游定剛 拍攝）

附近鄰居表示，洪伯伯寫好多年了，如果鄰居看到他好幾天沒出來，就知道可能不在家、或是不舒服，大家都會幫忙注意。而也有鄰居透露，有時伯伯會叫我們猜他寫什麼字，有時會猜中，有時會猜不到，他真的非常厲害、是位有藝術氣息的人，不知要練多久才有辦法勾、撇、畫出那些字。

洪宗吉表示，地上揮毫不僅不會浪費紙張，沒用完水桶的水還可以澆花。（照片/游定剛 拍攝）

(中時新聞網)