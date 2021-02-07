UB聯亞集團7日公布，旗下研發的高精準設計COVID-19疫苗UB-612一期臨床試驗結果，其中和抗體的幾何平均效價（Geometric Mean Titer，GMT）增加40倍以上,顯示該疫苗有良好的安全性及耐受性,且具免疫原性反應。目前已積極啟動二期臨床，力拚6月申請緊急使用授權（EUA），預計今年6、7月即可先供應2,000～3,000萬劑，年產能可達1億劑。

聯亞7日舉行的二期臨床試驗主持人會議中，由第一期臨床試驗總主持人，中國醫藥大學附設醫院黃高彬副院長，說明第一期臨床試驗的期中分析結果：其安全性與耐受性良好，所有受試者未出現嚴重不良反應。在免疫原性反應方面,高劑量組之中和抗體效價在施打第二劑後14及28天之血清陽轉率（seroconversion rate）達100%，而中和抗體之幾何平均效價增加40倍以上。

集團董事長王長怡表示，聯亞的UB-612疫苗第二期臨床試驗採多中心、安慰劑對照、隨機分派、觀察者盲性設計,主要探討UB-612疫苗免疫原性、安全性及耐受性。總收案人數3,850位,包括青少年（12至18歲）、成年（19至64歲）及老年（65歲以上）三個年齡層族群。其中，疫苗組與對照組之人數比例為6：1。

王長怡說，UB-612將力拚6月申請緊急使用授權，由於集團有疫苗生產商業化經驗，因此，6、7月即可先供應2,000～3,000萬劑，年產能則可達1億劑。

王長怡表示，UB-612疫苗是UB/聯亞集團利用其獨有之專利平台技術，針對SARS-CoV-2病毒高精設計，是全球首創之 COVID-19多重表位次單位疫苗（MPV），UB-612除了含有精準設計之SI-RBD病毒抗原外，更加入獨創之CTL及Th抗原決定位胜肽，這些胜肽選自於可與人類MHC I和II結合且源自於病毒具免疫優勢之M、S2和N蛋白的保守序列區域，不易發生突變。

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