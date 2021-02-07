古代女子想要用ATM轉帳給「男朋友」，遭到兩名員警阻止。（取自防詐短片／袁庭堯高雄傳真）

兩名員警極力阻止女子被騙。（取自防詐短片／袁庭堯高雄傳真）

大俠現唱歌仔戲經典「四空仔」和「七字仔」，傳遞防詐觀念。（取自防詐短片／袁庭堯高雄傳真）

高市三民二分局分局長黃文哲自扮包青天，宣導防詐守則。（取自防詐短片／袁庭堯高雄傳真）

有鑒於銀髮族群接收資訊不足，不斷成為詐騙集團目標，高市三民二分局特地與明華園歌仔戲團合作、精心策劃「防詐穿越劇」，分局長自扮包青天，短片特定用標楷體大字幕、朗朗上口「七字仔」，懷舊的視覺效果吸引高齡族群目光，即日起在各大Line群組廣傳。

警方宣導防詐騙不遺餘力，主要仰賴活動宣導或靠社群網站宣傳，但對於銀髮族來說，平常要幫忙照顧孫子，鮮少使用網路，容易成為警方犯罪預防宣導的死角。

三民二分局分析，銀髮族使用通訊軟體群組以親友團為大宗，因此與高雄市傳統戲曲推廣教育協會合作，由理事長陳昭錦提供創意及腳本，與警方共同拍攝「防詐穿越劇」，為求說服力，分局長黃文哲親自上陣，由明華園專人指導、花2小時上妝把臉徹底抹黑，打扮成家喻戶曉、鐵面無私的包青天。

短劇描述一名古代女子穿越到現代，在ATM前想要轉帳給「男朋友」，遭到兩名員警和古裝大俠及時阻止，女子仍不信自己被騙。大俠於是獻唱一段歌仔戲經典的「四空仔」和「七字仔」苦心解釋相勸。

接著，場景轉換到包公審案現場，南俠展昭、公孫先生接連轉身登場，壓軸露臉的竟是活靈活現的「包大人」。包大人提醒民眾，只要接到電話、要你去郵局銀行或ATM轉帳，莫忘「一聽、二掛、三查證」的動作，或撥165專線查詢，就能避免受騙。

黃文哲光是上妝、卸妝就花了至少4個小時，也因為緊張多次NG，但在明華園專業的指導下，仍成功詮釋包公一角，效果十足。

黃文哲表示，銀髮族最愛用Line傳早安晚安圖，特地選用他們喜愛的傳統歌仔戲曲風格製作宣導短片，吸引他們轉傳、廣傳，進而發揮更大的反詐效果。

(中時 )