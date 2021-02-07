公館鄉農會推廣在地農產，推出福菜「豐收」禮盒精緻化行銷傳統美味。（何冠嫻攝）

公館鄉種植芥菜打響福菜、酸菜、梅干菜知名度，公館鄉農會輔導農民種植契作，穩定栽培技術與品質，今年氣候優良，芥菜產量穩定，產製出的「甘菜」品質更大為提升，農會加工廠以純手工醃製，酸甘滋味讓人回味無窮，現已陸續包裝上市。

公館鄉農會手工自製甘菜，製作過程不添加防腐劑與人工色素，天然發酵製成，再以真空包裝出貨，公館鄉農會總幹事古雪雲表示，芥菜在田間要生長60天後採收，再直接經過15天的醃製、發酵，即成為公館甘菜，也就是酸菜或鹹菜，用來煮湯搭配三層肉，就是客家知名酸菜肉片湯佳餚。

公館鄉目前芥菜栽種面積約有60公頃，較往年稍微增加，古雪雲觀察到去年10月剛好氣溫下降，未出現太多病蟲害，芥菜生長優良，由農會加工廠嚴格把關衛生管理，以低鹽發酵製成，今年甘菜品質更勝以往，口感又香又甘又酸，現已陸續上市；另，農會為加強行銷福菜美味，設計福菜「豐收」禮盒，以金黃色包裝傳達秋收意象，提供客製化服務，打造成為特色伴手禮，將再地產業與美味，推廣至全台。

(中時 )