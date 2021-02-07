桃園名律師，前副總統呂秀蓮的唯一哥哥呂傳勝，今年元月17日病逝並於今（7）日下午公祭，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等多位朝野政要都前往致祭。呂秀蓮表示，疫情當前，治喪事宜低調處理，唯朝野政要名流親仍來捻香弔唁，她表達內心的感謝。

呂秀蓮辦公室表示，呂傳勝於今年元月17日病逝，告別他84年的人生旅程，鶴歸極樂世界。鑑於疫情當前，並秉承呂傳勝淡泊、樸實精神，治喪事宜低調處理。

不過呂辦也轉達呂秀蓮的心情表示，今天的治喪儀式仍渥承總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊，及諸多朝野政要名流親來捻香弔唁，「尤其市長鄭文燦及市府同仁惠予關照，雲誼隆情，存歿俱感」。

呂辦指出，呂傳勝於台大法律系三年級時考上法官高考，大四考上律師，為桃園國家考試金榜第一人，轟動一時，執業律師超過五十年，為人誠信、謙和、正直又熱心公益，並帶領呂姓宗親，先後興建完成呂祖聖殿、呂祖陵寢及河東祠堂以供宗親慎終追遠，薪火傳承。

呂秀蓮除在臉書追憶「手足情深憶難忘」外，在公祭典禮上，她也以永遠的律師、呂姓宗親大家長、女兒國國王、性別平等啟蒙者，及民主人權幕後推手等五項事蹟悼念呂傳勝。

(中時 )