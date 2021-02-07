遍布大街小巷的全聯，分店數突破千家，且不少分店的豪華程度，直追百貨公司的生鮮超市。一名網友分享位在新北市三重、蘆洲交界處的全聯內部照，裡頭甚至有無印良品，消費者驚呼「簡直購物天堂」。

根據統計，截至上月14日止，全聯門市達1018家，穩坐量販龍頭地位。不過全聯深入社區的展店策略，卻也受限於屋舍老舊或地下室，導致部分分店面積不足、動線不佳。

但部分沒那麼市中心的分店，不僅有停車場，完善的空間規劃，更已成當地民眾購物首選。網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」分享，他前往新北某分店逛逛，裡面寬敞舒適，獲網友正面迴響。

逛超市最怕跟別人的推車相撞，或挑選商品時擋到動線。（翻攝全聯消費經驗老實說臉書）

也有不少網友開起全聯玩笑，如廣為流傳的梗「請支援收銀」，就被問「如果店太大間，要用跑的支援收銀嗎」、「支援收銀很累欸」；結果原PO回「有uBike」。

網友好奇這間是旗艦店嗎？直呼裝潢也太豪華了。有網友認為服務品質才最重要，門面其次，「我只希望結帳時金額無誤」、「整修後都可以這樣，唯獨服務騙不了人」、「好的環境也要靠消費者共同維護」、「與其花錢整修，不如直接在售價上回饋會員」。

全聯位在市郊的分店，服務水準直追百貨公司。（翻攝全聯消費經驗老實說臉書）

(中時新聞網)