前總統馬英九7日前往三重義天宮發送新年春聯、口罩，吸引約300位民眾到場排隊領取紅包（戴上容攝）

前總統馬英九7日前往三重義天宮發送新年春聯、口罩，吸引約300位民眾到場排隊領取紅包（戴上容攝）

年節將至，前總統馬英九7日前往三重義天宮發送新年春聯、口罩，吸引約300位民眾到場排隊領取紅包，媒體提問，為何前高雄市長韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」林政宏在馬英九保全當中，是否特別安排？馬英九回應，「這問題很複雜」，隨後轉身發送春聯。

馬英九7日下午與新北市議員王威元一同至三重義天宮發送新年春聯、紅包袋以及口罩，馬英九還未到場前，已有大批支持者於宮廟外等候，馬現場還提出有獎徵答「媽祖幾歲了？」、「媽祖是哪一個朝代的人？」等有獎徵答供民眾回答，大展親和力。

媒體提問，為何前高雄市長韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」林政宏在馬英九保全當中，是否特別安排？馬英九回應，「這問題很複雜」，隨後轉身發送春聯。

而據警政署官網表示，第一警官大隊負責總統、副總統及其家屬、卸任總統、副總統及其他經總統核定應與安全維護人員安全警衛任務，因此在上述人員出現的場合，林政宏都有可能現身執勤。

新北市議員王威元表示，今天天氣很好，很高興馬英九總統可以到新北市三重來和民眾一起迎接年節，他今天特地帶全家人包含老婆、兩個孩子出門，一睹偶像總統馬英九。

三重義天宮表示，義天宮在地有多年歷史，今年特別翻修廟方許多設備，希望給信徒良好的參拜環境，今年因應疫情，許多新春活動都已取消，包含義天宮最廣為人知的春節3萬人的抽獎活動，此外，廟方謹慎防疫，進出都有專人幫忙量測額溫和幫忙清消手部。

(中時 )