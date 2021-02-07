在7日桃園領航猿與台北富邦勇士賽前，突然出現一名身穿領航猿隊服揮汗苦練的陌生身影，一問之下才知道，這位叫做賴俊廷的人，並非領航猿登錄球員，而是身兼翻譯的練習生，為了追逐自己的籃球夢，才藉由「新台灣人」戴維斯加入領航猿。

年僅20歲的賴俊廷，父親是台灣職業高球員賴宏霖，因為雙親都在大陸教球，讓他從小都在大陸長大，直到14歲才到美國，原本想要就讀預校，卻因疫情影響回到台灣，「剛好我和戴維斯擁有共同好友，所以才透過他的介紹來到這裡。」

只是一開始加入領航猿，賴俊廷知道自己可能沒機會打到球，本來打算就此離隊，卻因領航猿執行教練楊宜峰的慰留，還是留在領航猿學習與磨練，最重要的是擔任楊宜峰與洋將之間的翻譯工作，但在他的內心仍然還有籃球夢想要追逐。

「我在美國期間去過愛荷華州、加州、俄亥俄州、維吉尼亞州等地，就是希望可以找到預備學校就讀，替將來念大學做準備，」身高188公分的賴俊廷說，「目前我還沒做出選擇，也沒排除在台灣念書打球，已經有不少UBA學校找我了。」

姑且不管賴俊廷最後是在台灣或美國真正完成自己的籃球夢，最起碼他敢在人生地不熟的台灣打拚與磨練，光是看著他在賽前那麼認真苦練模樣，簡直快比球員還要認真了，或許大家在PLG場邊看到他身影，可以跟他說聲，「加油！Jason！」

(中時 )