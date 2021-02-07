香港女星林芊妤（Coffee）擁甜美外型和豐滿上圍，她因神似女星郭書瑤，還因此被封為「港版瑤瑤」，雖然31歲林芊妤已升格當媽，不過天生麗質的她，身形、外貌依舊俏麗有型，林芊妤也不吝嗇展現好身材，她近日就辣穿露美背、開高衩泳裝，林芊妤大秀背部和翹臀，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

林芊妤日前在網上PO出泳裝照，背部沒布和開高衩設計，讓她美背、翹臀線條全都露，以側身入鏡的林芊妤，前凸後翹的S形身材曲線被看光，有網友留言問好身材的祕訣，林芊妤則大方說：「我是正常三餐照吃 只有做運動」。

同時，也有許多人都期待林芊妤曬正面照，不過林芊妤回覆稱正面太性感，還是留給自己看就好，而林芊妤曬好身材的同時，她也感性發文：「琢磨自己成為想要的模樣，不論是外在或內在，身材是我們自己可以爭取的，想要的生活也是自己努力得來的」。

其實林芊妤過去就曾因單穿小背心、抱2歲兒子，而遭網酸她色情，對此，林芊妤則在網上傳露半球的性感照回擊，她辣穿低胸、細肩帶小背心，半顆酥胸直接外洩，連林芊妤胸上的黑痣也看得一清二楚，網友也留言替林芊妤抱不平：「穿少少就叫色情？」、「有會欣賞的人才能知道，性感也是一種美 而不是色」、「美在自亮 靓在自信」，林芊妤高EQ曬性感照回擊酸民，更是博得滿堂彩。

(中時新聞網)