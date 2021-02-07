昨(6)上午雲嘉南以北多個測站空氣品質亮紅燈，環保署今(7)日稍早表示，由於污染團逐漸南移至中南部縣市，下風處的中南部地區空氣品質仍然偏差，預計要到小年夜(10)日後東北風增強及降雨機率增加，才能大幅好轉。

環保署指出，今日台灣整體環境偏東風影響，西半部風速較弱，污染物容易累積不易垂直擴散，雖然中部以北風速增強，空氣品質有逐漸改善，但由於風向往南吹，昨日中北部污染物會被挾帶南下累積，下風處的中南部地區空氣品質仍然偏差。

根據最新通計，目前全台仍有16空品測站亮起紅燈，達到對所有群族群不健康的程度，小年夜午後漸受到鋒面影響，全台皆有短暫陣雨發生機率，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望轉佳，屆時北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

為了因應空污影響，這兩天協和、林口、台中、麥寮及興達等電廠自昨日凌晨起皆持續降載減排，其中台中電廠10部機停5部、興達電廠4部燃煤機組停3部，甚至排放濃度與燃氣電廠相當的林口電廠今年亦首度配合降載，整體燃煤電廠機組降載減少發電合計達70％，合計這二天共降載22廠次，減發電度數已超過2億度。

(中時 )