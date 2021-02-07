市場研究機構Sensor Tower於7日公布，大陸前30大手遊發行商1月在全球吸金超過23億美元，年增47.3％，占1月全球手遊總收入的28.8％。

隨著2020全球總決賽展開，遊戲巨頭騰訊的「和平精英」和「PUBG Mobile」1月全球收入月增51％，加上「使命召喚」手遊成功登陸大陸市場，騰訊遊戲1月收入月增18％，是繼2020年3月以來收入增長最快的月份。

另外，IGG旗下SLG手遊「王國紀元」在上市5年後，於1月創下新的收入紀錄。同時，聚焦海外女性玩家的「奇幻書境物語」（Dress up! Time Princess）在歐美市場收入穩步增長。在這兩款遊戲的助攻下，IGG於1月收入月增79％。

悠星網絡則憑藉「明日方舟」和「雀魂」在海外市場的卓越表現，1月收入月增100％，年增177％，創歷史新高。在日本市場，悠星網絡位居1月手遊發行商收入榜第11名，是排名第3的外國廠商，僅次於網易和Niantic，而後者憑藉日本本土著名IP「Pokemon GO」穩居市場主流地位。

另一業者Magic Tavern自2020年11月成功推出「Project Makeover」以來，收入保持強勢增長，1月排名首次躋身榜單前十。

Sensor Tower指出，縱觀1月榜單，排名前8的業者均積極布局全球業務，其中4家專注於海外市場，海外收入已成為大陸業者最強力的增長引擎。

(工商 )