性感女星雞排妹(鄭家純)日前被某公司票選為尾牙主持人，沒想到出席活動時，雞排妹遭到在場男歌手襲臀，之後又被公司老闆用低級言語騷擾，事後她勇敢揭露此事，並公布公司及男星身分，引發軒然大波，雖支持者眾多，但批評抨擊她的人也不在少數，雞排妹也直言這份「勇敢」是有代價的，而且很辛苦。

雞排妹揭露工作時遭到性騷擾一事後，引起大騷動，不乏拿她性感外型、嗆辣言行風格來做文章的人，但雞排妹面對外界輿論壓力，始終堅定立場，甚至親自現身翁立友聲明記者會，本欲當面說清楚，但被其公司的人請離，還被人批評鬧場。

雞排妹收到親近的大哥的自白，表示自己也曾是性騷擾加害人，會勇於跟表妹道歉。(翻攝自雞排妹ili鄭家純臉書)

對於不提告但堅持曝光性騷擾各項細節的原因，除了認為受害者不該為受到騷擾感到內疚甚至抱歉外，也認為勇敢揭開此事，可以給受害者們勇氣，她也表示性騷擾事件公開後，收到很多網友來信，訴說曾被性騷擾的傷痛，她在徵求同意後分享截圖並不斷更新，每個故事都讓人看了心痛悲傷，都存在著舉證困難，但卻也有好消息。

雞排妹昨天在最新貼文底下留言，表示禮拜三時，一名跟她關係很好的大哥打電話給她，說看完她轉貼的那些受害者故事，決定要跟表妹道歉，「即使過了幾十年，若我還記得青少年的我，對她確實做了性騷擾的動作，那她一定也還記得」，不少網友對於有這樣的結果，感到寬慰，直言「想必這就是你想看見的美好結局吧」、「謝謝你的勇敢」、「請你要撐住」。

(中時新聞網)