雞排妹鄭家純最近身陷性騷擾風暴，然而在她所主持的網路節目《深夜保健室》，播出的最新一集中，上街做普查選出台灣男生最喜歡的「D槽女神」，還回收了2千多份網路問卷，「暗黑女神」明日花綺羅、「最強美腿」橋本有菜都榜上有名，而冠軍則由三上悠亞摘下。

老司機票選2020台灣人最愛AV女優，季軍為桃乃木香奈，亞軍則為橋本有菜，冠軍毫無懸念由三下悠亞拿下，而日本AV達人一劍浣春秋也在節目上爆料，他曾和桃乃木香奈合作過，當時他帶女方去大份量冰品店，沒想到女方竟一個人狂嗑2碗，驚人食量讓他大開眼界。

三上悠亞奪下冠軍寶座。(圖/翻攝自深夜保健室)

一劍浣春秋透露，女神三上悠亞會散發出一種生人勿近的強大氣場，魅力超強的她被一劍浣春秋認證是「女孩子最好吃的年齡」，而曾經風靡全台男性的波多野結衣，竟以一名之差跌出十名榜外，也讓一劍浣春秋惋惜「歲月是把殺豬刀」。

而近來AV產業因應疫情，為AV女優們開拓新的賺錢方式，特別開設五層樓「SOD LAND」讓女優們陪酒、解答和情色相關的問題，讓粉絲多了一個機會見到人氣女優，而雞排妹也現身聊天室和網友互動，由於最近的事件，許多網友都紛紛為她加油打氣，「妳真的超勇敢，是女人的模範！」

(中時新聞網)