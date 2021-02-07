大陸一名女子日前回娘家時，突然發現53歲母親的身體有點異狀，經詢問下才知道對方懷了身孕，這讓女子激動不已，馬上勸說母親，但對方什麼都聽不進去，堅持要將孩子生下來；直到近幾年父親突然生病，母親無力同時照顧丈夫及小孩，於是要求女兒「幫忙養」，這讓她簡直是不滿至極。

根據《網易新聞》報導，當年得知母親懷孕後，小怡拚了命勸阻，認為高齡產婦生小孩的風險太大，往後養育孩子也是一大問題，再加上又會受到左鄰右舍閒言閒語，因此希望母親打消生下來的念頭，沒想到對方不願聽勸，還堅定的表示「管他們幹嘛？妳也不用擔心，我跟妳爸養得起！」

小怡說不動2位老人家，也只好任由他們自己處理，所幸最後母親順利生下一名男嬰，如今也已經7歲了；豈料，這幾年父親臥病在床，凡事都要靠母親照顧，但家中還有一個年幼的兒子，母親根本分身乏術，也無力負擔龐大的生活開銷，於是決定向女兒求助「媽老了，幫忙養弟弟」。

小怡聽到母親的請求，氣得連續3句話回懟：「您倆是給我生了個弟弟還是生了個兒子呢」、「您2位年紀大了需要我養老，我不但要養自己的孩子，現在還得養弟弟長大」、「家裡婆婆和老公都有意見，你考慮過我嗎」，小怡雖然不滿2人當年一意孤行，但因為是自己的父母，也無法棄之不顧。

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(中時新聞網)