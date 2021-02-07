台北市成立「健康關懷天使大隊」，共100位完成受訓通過考核的健康關懷天使們宣讀誓詞。（黃世麒攝）

在新冠肺炎疫情嚴峻的當下，百位受訓完成的健康關懷天使，投入防疫健康關懷各項任務，保障市民健康，這些健康關懷天使是由退離醫事人員組成的健康關懷天使，台北市副市長黃珊珊說，去年疫情嚴峻時，很多退休的醫護人員直接向北市府聯繫，那時候成立「關懷大隊」，幫助台北市民做好防疫工作。

在新冠肺炎疫情嚴峻的時刻，醫療機構服務的退休醫事人員，主動接受防疫訓練，協助檢疫民眾健康監測、採檢等工作，黃珊珊還說，當時疫情嚴峻，國人回國找不到防疫旅館，北市考量要有可調配的空間，因此找救國團協助，在劍潭青年活動中心成立「安心檢疫所」。

台北市長柯文哲說，檢疫個案若有身心健康問題，在檢疫期間可即時獲得處理和治療；同時「健康關懷天使大隊」也是北市103家防疫旅館最堅強的後盾，防疫旅館有症狀個案在採檢後，轉入關懷檢疫所繼續接受照護，並追蹤採檢報告。

黃珊珊補充說，後來人數越來越多，也把將比較嚴重的檢疫者，像是會逃跑或情況較複雜的，安排到另外一棟大樓，又稱為「關懷檢疫所」，「關懷大隊」則是由退休醫護人事組成，由他們來做協助，安心檢疫所、關懷檢疫所和防疫旅館，都是由關懷天使來抽檢守護。

北市衛生局長黃世傑說，在新冠肺炎疫情，曾經在醫療機構服務的退休醫事人員，主動接受防疫訓練，協助檢疫民眾健康監測、採檢等工作，增進了台北市的城市安全，守護北市民眾的健康。

(中時 )