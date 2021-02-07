屏東縣長潘孟安7日贈送2貨車水果給桃園醫護，車城福安宮也贈送300萬防疫基金給防疫醫院。（賴佑維攝）

屏東縣長潘孟安7日贈送2貨車水果給桃園醫護，車城福安宮也贈送300萬防疫基金給防疫醫院。桃園市長鄭文燦表示，感謝屏東支援。提到疫情，他說，目前用科學證據來看，社區傳播可能性很低，28天的防疫戰爭，大家用冷靜、沉著態度面對，讓危機暫時畫下句號。

鄭文燦回憶，起初接到衛福部桃園醫院院長徐永年電話，稱有醫師確診，心裡一沉。而防疫責任壓力，一方面在桃醫，另一方面在桃園。不過經過近1個月，疫情可望舒緩，鄭文燦說，桃醫清零計畫跟部桃專案已經同時完成，目前為止用科學證據來看，沒有社區傳播的可能性很低。

鄭文燦表示，28天防疫戰爭，大家很冷靜沉著，用防疫同心、嚴謹、果決態度，努力讓危機暫時畫下句號。他也提醒，桃醫還沒有恢復，春節期間也要謝謝9家急救責任醫院，一起讓守住桃園醫療能量。此外防疫基金將由桃醫、聯新、國軍桃園總醫院一起分配。

潘孟安表示，疫情發生後，很多國家鎖國、城市封城，但是台灣生活如常，仰賴醫護、國人配合防疫。桃園疫情發生後，有縣市恐慌，甚至貼標籤，但是疫情不能阻絕友情，台灣也不能分你我。潘孟安說，屏東防疫旅館有限，也拜託桃園承接。日前車城福安宮主委曾寶文打給他，一定要轉達打氣聲音。他呼籲，國人遵守防疫規範，不成為破口，也期盼當季水果能好好慰勞防疫人員。

曾寶文則說，中央流行疫情指揮中心把疫情控制很好，讓世界各國肯定防疫。而桃醫感染發生後，醫護面臨有家歸不得的窘境。站在宗教人立場，必須拿出關懷，希望防疫人員都能平安順利完成任務。

(中時 )