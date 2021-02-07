作家吳淡如去年11月開設Podcast節目《吳淡如人生實用商學院》被酸民嗆「過氣老藝人，不要來新媒體蹭流量，回社區大學教書」，她高EQ回覆：「過氣很美好，可以做自己的事，說想說的話，不用討好世上所有賢愚。本人並不需流量烘托，也不用紅，只要朋友聽。若你家教不好，對不起的是你父母。我也只能替你祈禱，人沒有禮貌，猥褻的其實是自己！」反而獲得更多聽眾刷五星支持，衝上排行榜第一名。

吳淡如將人生中會遇到的問題，以商學院理性分析的方式，用淺顯易懂的比喻說明，深受聽眾喜愛，她說「很多知識內容在主流媒體沒辦法做，但新媒體可以做小眾，我的內容有至少25％的知識含金量，我希望做免費的內容，讓大家都可以聽」，吳淡如坦言自己不缺錢，「這個年紀，缺的是自由」，她認為在Podcast做像這樣子的文化事業，不受到收視率、收聽率的影響，能夠做自己想做的內容，說想說的話，分享實用的知識給大家，十分有成就感。

對於收入吳淡如一概不清楚，只知道前陣子做了一集訪談，一條1萬元的高檔產品，節目播出後業者賣出了60萬。由於吳本身的粉絲幾乎都是金字塔高消費族群，自從加入Podcast後，從35歲以上人口佔7成，到現在聽眾的年齡分佈有逐漸下降的趨勢，近期也有建商、高檔商品客戶要求置入。她笑說：「都交給經紀人處理，這不是我主要的收入。」

吳淡如2月5日又將開立一個Podcast新頻道「人生不能沒故事」，才上線一天，立刻衝上排行榜第12名，同時兩個頻道分別為第二名與第十二名。新節目將西遊記、紅樓夢、三國演義等經典文學，用說故事的方法重新詮釋，她表示：「現在的人看到太多字的書就不想看，我是先寫好幾萬字，再把它錄下來，分一集一集播出，誰能像我一樣做這件事。我做免費的，讓大家用聽的就能懂，8歲的小朋友也能一起聽，希望幫小說再次還魂到這個世界。」

(中時 )