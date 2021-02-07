無黨籍高雄市議員黃捷罷免案6日舉行投開票，票數為不同意票6萬5258票、同意票5萬5394票，罷免案宣告失敗。對此，前立委林濁水分析，反萊豬民意超過6成，如都出來投，黃捷就慘了，可見民眾沒有像國民黨一樣把反萊當信仰；若反萊變成信仰，民進黨所有的立委都會面臨危機。

林濁水6日在臉書上表示，反美豬超過6成，如都出來投，黃捷就慘了，可見民眾沒有像國民黨一樣把反萊當信仰，要靠這信仰一路罷下去恐怕不是那麼會順國民黨的意。

至於民進黨動員挺黃捷，林濁水認為，是必要謹慎，並指罷免的本質是恨的動員，任何政黨要進行逆其本質的動員都是艱苦的工程，而且是靠黨動員，黨動員還算什麼直接民權？又是政黨對決其實的假直接民權，又是以恨為本質的制度，還是改掉吧。

針對黃捷罷免案的結果，林濁水也在網路節目《風向台灣》中指出，有一部分是預料之中，有一部分是出乎意料，他坦言，黃捷是一個好議員，除了少數人因為她翻白眼對她不爽之外，找不到什麼毛病，又認真親切，「這樣的議員被罷掉就沒天良了」。

林濁水分析，比較出乎意料的部分，是反對罷免比支持罷免還高，並將黃捷與黃國昌相比，指黃當初選上立委時得票有8萬票，而他在面臨罷免的時候也很努力動員，結果反罷免票黃國昌只拿2萬，支持罷免的確有4萬票，比反罷多2萬。

林濁水直言，罷免的本質，是恨的動員，罷免活動一開始，恨的動員的力就鼓動起來，這也造成黃國昌雖然沒有被罷面，但他的罷免票遠超過反罷免票，而這種常態的罷免被黃捷翻過來，「黃捷受歡迎的程度實在令人驚訝」。

此外，國民黨的「割萊委」行動也引起林濁水的注意，他發現藍營認為可以利用反萊豬民意，以及很多選區藍大於綠的選民結構達成目的，但林濁水認為，「恐怕還是沒那麼容易」，現在民意反萊豬是6成多一點，並以先前開放萊牛為例指出，反萊豬並不是一種政治信仰，如果反萊是信仰，民進黨所有的立委都要鬧危機。

一,結果謝天謝地.恭喜黃捷. 二,黃捷這樣的議員,罷免票居然被衝到超過5萬5,比生毛帶角的黃國昌多1萬.可見藍綠對立明顯惡化. 三,反美豬超過六成,如都出來投,黃捷就慘了,可見民眾沒有像國民黨一樣把反萊當宗教,要靠這宗教一路罷下去恐怕不是那... 由林濁水發佈於 2021年2月6日 星期六

(中時新聞網)