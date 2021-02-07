A股上市企業、大陸手機ODM大廠聞泰科技7日公布，7日與歐菲光集團股份有限公司簽署「收購意向協議」，擬以現金方式購買歐菲光擁有的與向境外特定客戶供應鏡頭的相關業務資產，具體資產明細及交易金額由交易雙方在正式收購協議中確定。

聞泰科技公告指出，擬收購歐菲光持有的廣州得爾塔影像技術有限公司（簡稱廣州得爾塔）的100％股權，以及歐菲光及其控股公司在大陸及境外所擁有的（除了廣州得爾塔以外的）與向境外特定客戶供應鏡頭相關業務的經營性資產（包括固定資產）、無形資產（包括但不限於專利、技術資料、技術秘密等）、存貨等。

聞泰科技表示，透過此次收購，公司將從產品集成業務向上游電子元器件戰略拓展，建構全產業鏈客戶服務能力。在全面統籌產品集成業務領域和安世集團半導體業務領域發展的基礎上，聞泰可以透過此次收購進一步向產業鏈上游延伸，進行產業垂直領域的布局與整合，有利於掌握5G、物聯網（IoT）、智慧汽車領域需求快速增長的發展機遇。

(工商 )