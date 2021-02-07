高雄市議員黃捷罷免案失敗後，前桃園市議員王浩宇認為，他和黃捷的罷免案成敗，最大的不同在於選區的結構，並為同樣也被點名罷免的立委陳柏惟感到擔憂。對此，雲林菜農林佳新直言，王浩宇至今還是不懂有問題的其實就三個字「王浩宇」。
針對黃捷挺過罷免案，王浩宇6日在臉書上表示，「終於可以談背景差異」，並秀出藍營在鳳山以及中壢兩地的支持度差異，鳳山區：國民黨加民眾黨支持度是19%；中壢區：國民黨加民眾黨支持度是36%。
王浩宇分析，先不用計算仇恨值，光是基本盤就直接GG，「你覺得應該怎麼處理？當然是低調冷處理」，冷戰、熱戰因地制宜，今天黃捷在鳳山相對安全，但3Q在顏家地盤呢？這場報復性罷免的戰爭，恐怕不會到今天為止。最後，王浩宇也感嘆，「雖然我很希望，我是最後一個」。
對此，林佳新今(7日)在臉書上指出，王浩宇牽扯罷免是藍綠基本盤問題，其實老實說政治上的藍綠選民都沒啥大問題，他還忍不住直言，王浩宇至今還是不懂有問題的其實就三個字「王浩宇」。
網友們也留言回應，「可是我不是藍的我也很想罷免他」、「問問他自己是否真的知道自己什麼是非對錯問題」、「真的是浩呆！農舍還不拆」、「中南部要靠樁腳，樁腳不強不信網路能拉多少票，內行看門道，網路外行看熱鬧」。
(中時新聞網)
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