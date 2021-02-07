正當其他網路公司春節前夕紛紛使出發紅包利器、更新自家APP圖示標示出「分X億」時，樂視視頻APP也更新了圖示顯示出「欠122億」字樣，讓人聯想到樂視的超百億欠債。樂視視頻自嘲「欠122億」，許多人認為是為了告訴人們自己還活著。

樂視視頻的APP最近一次升級是2月6日，用戶一升級完，其APP的圖示就顯示出了「欠122億」字樣，而其格式與其他APP上的「分20億」、「分28億」等非常相似，頗有搞笑含義。

對此，樂視視頻非正式回應媒體稱「樂視網欠款大家都知道，雖然有困難，但逆境時更要樂觀面對，樂視會努力做好使用者服務。」

樂視趕在春節線上視頻的黃金假期之前上了熱搜，這種「欠122億」的自嘲究竟效果如何尚不得而知，但卻是讓很多人知道樂視還活著。

值得一提的是，就在幾天前，賈躍亭創立的法拉第未來(FF)1月28日與SPAC就業務合併達成了最終協議，合併完成後，將在那斯達克證券交易市場上市。如果FF真的如願上市，賈躍亭和他的樂視會翻身嗎？

(旺報 )