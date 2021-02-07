靜宜資傳系碩士班何祥祿創立工作室，從事遊戲開發，同時獲得經濟部「獨立遊戲開發獎勵計畫」第二名等，他期望未來能將原創的數位遊戲推向國際。（陳世宗攝）

靜宜為協助學生儲備未來就、創業所需的能量，該校提供四年一貫就業培力及適性輔導，讓新生入學時能探索個人職涯發展路徑。（陳世宗攝）

當很多同學處於舒適圈時，靜宜大學資傳系碩士班何祥祿就開始向外尋找資源創立工作室，從事遊戲開發，同時獲得經濟部「獨立遊戲開發獎勵計畫」第二名，及「創夢市集」資金挹注成為新創團隊；他期望未來能將原創的數位遊戲推向國際。

一直保有創業夢想，很幸運遇到好機會！何祥祿從美術班轉戰資傳系，2018年以作品《炎姬》榮獲經濟部工業局的放視大賞「遊戲類PC遊戲創作組」金獎，也獲得廠商青睞；去年5月成立「夕暮」工作室，從事遊戲開發，目前有四位成員。

何祥祿國中時就讀美術班，高中轉數理相關領域，在選擇靜宜大學資傳系後，積極強化資訊與設計專業。2018年以Unity3D引擎獨立製作動作遊戲《炎姬》，遊戲的視覺效果豐富，角色及劇情設計極為精彩，不僅榮獲放視大賞「遊戲類PC遊戲創作組」金獎，同時獲得4家知名企業「廠商特別獎」及「美術創意設計」等獎項，引起玩家與業界高度矚目，多家知名公司積極挖角。

何祥祿指出，創業當老闆與學生角色截然不同，尤其創業前資金的籌措及募集。正式營運後，凡事需以經營者角度思考，重要的是如何凝聚成員的向心力及完成好作品。

何祥祿感謝資傳系主任劉國有與靜宜師長專業的協助及指導，讓他精進程式撰寫及設計與整合圖片、聲音、文字、影像等元素的新知與技能，能繼續遊戲創作。他也感謝所有貴人，還有創投機構創夢市集給予的協助，他會永遠感恩在心！

靜宜副校長王孝熙表示，為協助學生儲備未來就、創業所需的能量，該校提供四年一貫就業培力及適性輔導，讓新生入學時能探索個人職涯發展路徑。

職產處副職產長張愛卿說，靜宜榮獲110年度青年署「全校類推動職涯輔導計畫」補助獎勵，以「三創職涯」導入生活為架構，結合學院系所課程，從大學新鮮人到社會新鮮人，都能在校園落實創意創新創業的學習。靜宜校友也成立「創業獎學金」，協助有創業理想的學生，在草創時期獲得實質幫助，為社會培育出好人才。

(中時 )