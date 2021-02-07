韓劇《哲仁王后》熱播中，申惠善和金正鉉為展現新婚夫婦的濃情蜜意，在宮女和太監的包圍下展開四肢交纏的「貼身探戈」，從站姿跳到躺下，最後甚至發出狂野吼叫聲，彷彿經歷一場激烈「野戰」。隨著這對夫婦越來越多「秀恩愛」互動，收視率也維持在14％的高水平，而預告中金正鉉將被派上戰場，還因此受重傷，2人的愛情將再度受到考驗。

申惠善和金正鉉在劇中總是相愛相殺，連調情都要互鬥誰的技巧高超，申惠善嗆金正鉉不夠投入，金正鉉一腳就跨在對方身上，不斷誘惑：「再加一點靈魂就要拉下帷幕了。」還隔空伸出「龍爪手」喊：「一會兒見！」申惠善不甘示弱又跳到對方身上享受公主抱，金正鉉則深情撫摸她的背，欲罷不能到即使太監都已走遠仍不放手，大尺度行為讓周圍的人都看傻了眼。

申惠善更向其他妃子炫耀如何和金正鉉度過的火熱夜晚，豐富的肢體表達讓妃子們看了興奮不已：「殿下和看起來的真是不一樣啊！」申惠善則吐槽「畢竟是歷史都有記載的王」，不過她也不禁想像，是否因為這番言論，才讓哲宗日後掛上「荒淫好色」的稱號，玩轉歷史的劇情格外逗趣。

但劇中「哲仁王后」畢竟有著「男兒魂」，如今卻要經歷懷孕的不適，還被逼著進行嚴格胎教，觀眾紛笑說：「真是為難這位『男爸爸』了！」尤其「她」被總是板著臉的崔尚宮逼著舉止端莊，還不能吃拉麵，崩潰到想小酌一杯，沒想到發現自己精心釀製的梨花酒罈已被崔尚宮偷喝完，而被譽為「最強綠葉」的崔尚宮日前因上節目熱舞爆紅，在這集也展現生動的醉酒演技，讓觀眾再度見到她可愛的一面。

劇情逐漸白熱化，花絮中也能看出演員的感情投入，其中申惠善責怪金正鉉無法救走一個無辜孩子的鏡頭中，因為太過激動，讓金正鉉搞笑對工作人員說：「請幫我擋住她。」對戲時，金正鉉自己卻落了淚，立刻反省說：「這裡不該流淚的，對不起。」申惠善和金正鉉也創造出最佳默契，其中兩段深夜討論現代民主制度和軍事體能訓練的畫面，都是導演要求2人要即興發揮台詞，只見他們總能成功接下對方的哏，讓劇迷們紛紛敲碗：「想看他們再合作一次現代劇！」

該劇每週日一上午10點在friDay影音播出。

(中時 )