溪州焚化爐垃圾海裡大海撈針，找回丟失結婚鑽戒。（田中人臉書／吳敏菁彰化傳真）

溪州焚化爐垃圾海裡大海撈針，找回丟失結婚鑽戒。（田中人臉書／吳敏菁彰化傳真）

田中鎮周末發生一起結婚鑽戒被誤丟，送進垃圾車載走，田中清潔隊知道失主心急如焚，儘管週日沒有上班，隊員仍載著失主，前往溪州焚化廠的垃圾海裡找尋，伴隨濃重不好的氣味，可比大海撈針還艱難，當發現了閃耀戒指，隊員和失主不禁歡呼「奇蹟啊」，田中郵遞區號520、我愛你，又成就一次幸福篇章。

失主表示，一直以來都覺得貴重物品被垃圾車載走的事件絕對不會發生在身上，但是昨天下午就發生了，很重要的結婚鑽戒竟被誤丟，過程超烏龍，想到重要紀念物品不見了，痛徹心扉。

失主跑到田中清潔隊部，希望能有機會挽救，田中清潔隊隊員謝順裕牽線，找到組長蕭友福，原本公家機關的處理流程，要等到星期一才能去找，因為週日大家都沒上班，但組長太有同理心了，知道當事人有多煩惱和著急，以最快速的方式聯絡了隊員蔡敏祥，請他開車和失主先生一起前往溪州焚化廠找尋戒指。

田中清潔隊長張家禎表示，隊員在垃圾堆裡翻來覆去，氣味逼人的環境下，不放棄地在垃圾海裡搜尋，像是不可能的任務，也感謝環保局協助騰出空間，可以翻倒垃圾搜尋，找了3個小時，最後竟然找到，現場一陣歡呼。

失主下午把這個失而復得，找回幸福的過程PO上《田中人》臉書社群，感謝清潔隊火速幫忙，「謝謝你們犧牲放假時間處理百姓的憂慮、謝謝田中清潔隊」、「幸福田中鎮長洪麗娜，可以幫我掌聲鼓勵嘉獎他們嗎？」、「也謝謝我老公辛苦你了」

網友們也好感動，紛紛留言，直呼「真幸運，應該是找不回來了」、「恭喜，太好了」、「田中清潔隊超讚」。

(中時 )