許多網紅會去體驗傳統的民俗刀療，然而卻有網友發現，網紅星光奈奈去年12月上傳的刀療影片中，可以看見刀療師傅在過程中伸出鹹豬手，不但雙手在女方的身體游移，還會在私密部位特別停頓，更出言說，「既然怕人家摸，還穿那麼露！」畫面一曝光，立刻在網路上掀起討論。

星光奈奈當時找來健體國手艾瑪合作，在刀療開始前，師傅還先請她脫掉上衣，只穿運動內衣就好，然而過程中，他的手卻不斷在女方的臀部滑動，還一度想將褲子往下拉，讓艾瑪嚇得立刻阻止，師傅還嘻皮笑臉回應，「可以秀妳的青春啊！」甚至聲稱女方的私處歪掉，直接用手指狂戳，讓艾瑪立刻出言制止。

師傅狂戳艾瑪私處。(圖/翻攝自星光奈奈頻道)

師傅嘗試脫下艾瑪的褲子。(圖/翻攝自星光奈奈頻道)

師傅在以鎚子敲打艾瑪的上身時，艾瑪特別提醒別打胸部，對方竟然回應「既然穿得這麼騷...」，在敲打胸口時還表示，「好大的肉墊，都打不到。」艾瑪在被敲打頭部時直喊痛，師傅又調侃，「妳胸部不讓我打就沒辦法」，絲毫沒有放鬆力道，讓艾瑪繼續哀號。

現場竟有保險套和潤滑液。(圖/翻攝自星光奈奈頻道)

最後艾瑪受不了，要求停止治療，師傅還放話，「既然怕人家摸，還穿那麼露！」星光奈奈也透露，她為了完整呈現畫面，一直不敢出手救援，「我想讓更多人知道他『專業治療』是什麼」，還有人發現刀療室裡竟然有保險套和潤滑液，對此，刀療師方面也回應，那是個人物品沒收好，老師並沒有起色心，如果有疑慮，隨時都可以拒絕治療。

(中時新聞網)