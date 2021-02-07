疫情不影響動漫展人潮 18:222021/02/07 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《鬼滅之刃》2019動畫播出至今，以現象級的魅力席捲全台，特別是於電視台播出中文配音版後，更引起網路熱議，木棉花在台北動漫節，舉辦為「柱」角色配音的所有台灣配音員，舉辦「柱合會議」見面會，和全台鬼滅粉們共度歡樂時光，紛絲見到配音員尖叫歡迎。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2021第九屆台北國際動漫展在世貿一館舉行，疫情不減漫迷熱情，週日仍吸引許多動漫迷入場參觀。（鄧博仁攝） 《鬼滅之刃》2019動畫播出至今，以現象級的魅力席捲全台，特別是於電視台播出中文配音版後，更引起網路熱議，木棉花在台北動漫節，舉辦為「柱」角色配音的所有台灣配音員，舉辦「柱合會議」見面會，和全台鬼滅粉們共度歡樂時光。（鄧博仁攝） 《鬼滅之刃》2019動畫播出至今，以現象級的魅力席捲全台，特別是於電視台播出中文配音版後，更引起網路熱議，木棉花在台北動漫節，舉辦為「柱」角色配音的所有台灣配音員，舉辦「柱合會議」見面會，和全台鬼滅粉們共度歡樂時光。（鄧博仁攝） 2021台北國際動漫節今上午正式起跑，展期即日起到8日共4天，過往每次活動聚集數十萬次人流，今年碰上新冠肺炎疫情嚴峻，大會入場皆要實名制、消毒及量體溫，場內參觀人數控制最多6千人。 動漫最熱商品之一，《鬼滅之刃》2019動畫播出至今，以現象級的魅力席捲全台，特別是於電視台播出中文配音版後，更引起網路熱議，木棉花在台北動漫節，舉辦為「柱」角色配音的所有台灣配音員，舉辦「柱合會議」見面會，和全台鬼滅粉們共度歡樂時光，紛絲見到配音員尖叫歡迎。 飯店防疫高規格 春節出遊享安心 高雄大遠百寒冬送暖 愛心年菜幸福傳愛 (中時 ) #舉辦 #配音員 #全台 #播出 #木棉花 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被嗆過氣老藝人 吳淡如高EQ回覆 17:112021/02/07 娛樂 小年夜前一天變天 全台有雨時間曝 2地區雨最大 11:432021/02/07 生活 藏身南投農村的小綿羊 大灶美術館自然特展 13:432021/02/07 寶島 高雄長明商圈「過好年」 祭超殺優惠催買氣 09:192021/02/07 寶島 防禽流感 苗縣加強禽舍消毒 04:102021/02/07 地方新聞 疫情無法出國 量販店買氣旺 04:102021/02/07 焦點要聞 不甩新冠 日本鎌倉人山人海 遊客摘口罩邊走邊吃 13:092021/02/07 國際 疫情強襲 英去年Q4 GDP料萎縮 04:102021/02/07 專題周報 新疆維納斯被男演員抓胸畫面瘋傳 古力娜扎親自回應了 09:462021/02/07 娛樂 閱讀過好年 南市圖新總館初二到初四不打烊 09:472021/02/07 生活 春節人流管制 高美濕地木棧道最多900人 08:472021/02/07 生活 生活熱門新聞 獨》國家警報連炸14次 地震中心曝原因：就是它惹禍 - 生活 寶可夢阿伯實際手機數量曝光 每月話費驚人 - 生活 宜蘭外海規模6.1地震！國家級警報狂炸13次 氣象局回應了 - 生活 60支手機慘叫 寶可夢阿伯崩潰回應：正在抓寶 - 生活 國家級警報半夜狂叫 網曝最慘受災戶是他：出事了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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