2021第九屆台北國際動漫展在世貿一館舉行，疫情不減漫迷熱情，週日仍吸引許多動漫迷入場參觀。（鄧博仁攝）

《鬼滅之刃》2019動畫播出至今，以現象級的魅力席捲全台，特別是於電視台播出中文配音版後，更引起網路熱議，木棉花在台北動漫節，舉辦為「柱」角色配音的所有台灣配音員，舉辦「柱合會議」見面會，和全台鬼滅粉們共度歡樂時光。（鄧博仁攝）

《鬼滅之刃》2019動畫播出至今，以現象級的魅力席捲全台，特別是於電視台播出中文配音版後，更引起網路熱議，木棉花在台北動漫節，舉辦為「柱」角色配音的所有台灣配音員，舉辦「柱合會議」見面會，和全台鬼滅粉們共度歡樂時光。（鄧博仁攝）

2021台北國際動漫節今上午正式起跑，展期即日起到8日共4天，過往每次活動聚集數十萬次人流，今年碰上新冠肺炎疫情嚴峻，大會入場皆要實名制、消毒及量體溫，場內參觀人數控制最多6千人。

動漫最熱商品之一，《鬼滅之刃》2019動畫播出至今，以現象級的魅力席捲全台，特別是於電視台播出中文配音版後，更引起網路熱議，木棉花在台北動漫節，舉辦為「柱」角色配音的所有台灣配音員，舉辦「柱合會議」見面會，和全台鬼滅粉們共度歡樂時光，紛絲見到配音員尖叫歡迎。

(中時 )