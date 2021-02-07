苗栗市警方48小時內偵破土地公廟旁竊盜案，將47歲犯案男子移送法辦。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣警察局長周煥興上任即指示侵入住宅竊盜案件，需比照重大刑案模式偵辦，苗栗警分局全力辦理，日前辦理1件土地公旁竊盜案，警方更先向現場土地公虔誠膜拜，並在案發後48小時內，在桃園市拘提竊嫌到案，依法送辦。

周煥興指出，侵入住宅竊盜案件乃民眾切身之痛，一日不破民眾無法心安，且對民眾人身安全、財產也造成嚴重威脅及陰影，因此對於侵入住宅竊盜案件，比照重大刑案模式偵辦，並管制偵辦進度，要求各單位務必全力偵破。

苗栗警分局1月16日至2月4日期間，發生苗栗市4件、頭屋鄉1件侵入住宅竊案。苗栗警分局分局長楊贊鈞至刑案現場督辦，經清查這5件竊盜案，有2件是同一犯嫌所犯案，另有1件是竊嫌在土地公廟旁。

警方向現場土地公虔誠膜拜後，展開採證、查訪及調閱監視器等偵查作為，周煥興也在案發後次日，至案發現場勘查，發現案發現場距離警察分局僅百餘公尺，竊嫌可謂行徑囂張，督辦專案小組偵辦進度後，指示員警務必全力偵破。

專案小組抽絲剝繭、鍥而不捨，過濾可疑人車，鎖定竊嫌身分後，報請檢察官簽發拘票，於案發後48小時內、6日在桃園市拘提竊嫌到案，詢後依刑法加重竊盜罪嫌，隨案移送苗栗地方檢察署偵辦，並建請向法院聲請羈押。

(中時 )