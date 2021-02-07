位於東非的坦尚尼亞近日爆出不明疾病，得到此疾病會出現吐血、嘔吐等症狀，目前已有10多人因此病喪命，還有50多人正住院接受治療。丘尼亞區醫療首席官員基桑度（Festa Kisandu）坦言疾病正蔓延中，目前已派出醫療專家小組前往調查。

綜合當地媒體報導，坦尚尼亞西南部姆貝亞區的伊夫姆博（Ifumbo）爆發不明疾病，已經蔓延了好幾天，當地醫療機構進行2次採樣及化驗，仍無法得到明確結果。據悉，染上此疾病會出現吐血、嘔吐等症狀，目前已有10多人因此病而喪命，還有50多人正在醫院接受治療。

當地官員在內閣會議上向政府喊話，認為當局應該重視此不明疾病蔓延的狀況，丘尼亞區醫療首席官員基桑度（Festa Kisandu）則表示，已經派出醫療專家小組前往當地進一步調查；坦尚尼亞衛生部6日晚間也指出，此疾病並非「大爆發」，有些患者在2018年就曾出現胃痛、嘔吐、發燒等狀況，當地醫療團隊也接受了指示，7日會提出相關書面報告說明，也呼籲民眾保持冷靜。

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(中時新聞網)