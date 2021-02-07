苗栗縣政府活絡苗栗特色館館場，推廣在地陶業風華，除小年夜、除夕休館2天外，初一開放營業，並將辦理生活陶市集，邀請苗栗優質的陶藝家參與，展現優秀的文創商品，還有手拉胚等手感DIY教學體驗，讓外地遊客與返鄉民眾，到公館享受親子同樂的樂趣，感受在地陶藝文化底蘊。

文觀局文創產業科說明，苗栗特色館將於10日、11日休館，12日（大年初一）至起正式開館，17日（初六）彈性休館；此外2月27日至3月1日連續假期正常營業，3月2日彈性休館，提醒民眾留意開館時間。

初一至初五期間，生活陶市集邀請苗栗優質的陶藝家參與，展現優秀的文創商品、美食饗宴及展演活動，初二更安排品茶會，民眾可攜帶家中的陶碗、陶瓷碗至現場無償享用美味飲品，交流陶藝文化，另有手拉坏、新春糖霜餅乾、荷包蛋造型手抄紙DIY體驗。

近年，文觀局整合台6線景點，沿路有苗栗特色館、陶瓷博物館、出磺坑，展現在地陶業、礦業文化底蘊外，更讓民眾親近自然，徜徉在地人文景致。

(中時 )