安特羅(6564)公告開發之新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑Speedy COVID-19Ag Rapid Test已取得衛福部食藥署核發之外銷專用許可證，並自110年2月16日至5月16日至該署領證後，始得外銷販售。

安特羅日前宣布與美德向邦醫療公司簽定合作備忘錄，將旗下Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑，向菲律賓政府申請產品相關登記認證，預計最快下季開始出貨、貢獻營收。

安特羅與美德向邦合作後，計劃透過雙方優勢，將抗原快速檢測試劑拓展至菲律賓市場，該產品近期會向菲律賓政府提出產品認證，預計審查約兩個月，取得認證後即可開始出貨。

安特羅指出，Speedy 抗原快速檢測試劑已取得國際歐盟CE認證，並已接觸馬來西亞、泰國、印尼、埃及、日本、印度等國家訂單，目前待取得國內外銷專用許可認證後，將可陸續開始放量出貨。

(工商 )