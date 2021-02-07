因應農曆春節返鄉潮防疫工作，台中市府交通局日前進行大眾運輸工具防疫宣導與消毒作業。台中市府交通局長葉昭甫7日表示，已完成台中轉運中心、台灣大道公車專用道沿線39站全面消毒，並將於公車內及場站明顯處張貼防疫文宣。

葉昭甫表示，為防堵疫情，交通局在春節連假前，針對轉運中心與台灣大道公車專用道沿線全面消毒，並持續要求公車駕駛員及服務人員全程戴口罩，每日針對車內設備消毒，提供乘客安全無虞的搭乘環境。

交通局指出，市府將於公車內及場站明顯處張貼防疫文宣，公車動態及智慧型站牌也以跑馬燈加強提醒市民遵守防疫規定，呼籲民眾在車上全程佩戴口罩、禁止飲食，若未依規佩戴口罩且勸導不聽者，駕駛員得拒載並報請警方協助處理，並依《傳染病防治法》處3000至1萬5000元以下罰鍰。

交通局指出，此外，將在39處專用道加貼24小時0800通報專線，民眾若發現相關設施損壞或環境髒亂，可立即撥打專線通報，將盡速派員處理。

(中時 )