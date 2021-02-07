桃園市蘆竹區83歲的黃姓老婦，6日下午出門購物，返家時卻突然忘了自己已搬到南崁與兒子同住，欲搭客運回台北的老家，但老婦搭錯車一路坐到竹圍的客運總站，司機發現後報警請求協助，警方利用戶役政系統過濾上百筆資料，總算順利找到老婦的家人，讓她平安返家團圓。

大園警分局竹圍派出所於6日晚間接獲客運司機報案，稱有一名老婦人從南崁搭車到竹圍，到了終點站仍沒有下車，疑似有失智的情形，請警方到場協助。警員李美雯、洪毅丞、林煒峻獲報前往關心，但老婦僅能說出自己的名字，並表示是要搭車回臺北的住處，其餘資料均無法回答。

員警見老婦神情疲憊，先將她帶返所休息，並利用其姓名及大約年紀查詢戶役政系統，在過濾了上百筆資料後，終於查出老婦的身分並與其兒子聯繫。

老婦的兒子接獲通知隨即趕至派出所接人，老婦兒子表示，母親以前住在臺北，近幾年母親漸漸出現失智症狀，因此將她接來蘆竹同住，當日下午母親外出購物卻遲遲未歸，到處都找不到人，正打算前往派出所報案時，就接到警方的通知，家人們得知母親平安無事後都鬆了一口氣，非常感謝警方的熱心協助。

(中時 )