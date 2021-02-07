英國媒體近日指出，英國政府在過去一年間悄然驅逐了3名以記者身份潛入英國的大陸間諜。大陸駐英大使館昨天發函對此表示不滿，聲稱這是刻意渲染「中國威脅論」，讓最近北京與倫敦的媒體戰迅速惡化。外媒認為，北京日前指控《英國廣播公司》製造假新聞，可能據以對英國媒體展開報復行動。

英國《每日電訊》指出，這3名間諜任職於大陸國家安全部，分別被安插在不同的新聞機構。英國情報機構軍情5處（MI5）發現了這3人以記者做掩護，實際從事間諜工作。目前英國已驅逐3大陸間諜，但為他們提供掩護身份的媒體名稱尚未公布。

《美國之音》指出，西方國家對中國影響力的擔憂已經超出了貿易不平衡和智慧財產權保護等經濟範疇。愈來愈多的西方國家將大陸媒體、電信和教育的交流互動視為對國家安全的威脅。

上述英國官員說，近年來，他們不得不適應他們所說的來自大陸的嚴峻且不斷增長的間諜活動。過去主要是以商業機密為目標，現在有關政府部門資訊為目標的間諜活動越來越多。但該英國官員說，這些大陸的間諜還沒有俄國間諜那樣有侵略性。

本週四英國媒體監管機構英國通訊管理局（Ofcom）吊銷了大陸大外宣機構《中國環球電視網》（CGTN）在英國的英語頻道播出執照。北京亦開始抨擊英國公共廣播機構《英國廣播公司》（BBC）製造有關新冠疫情及大陸新疆維吾爾族的假新聞，有可能會據此採取報復行動。

《華爾街日報》說，大陸媒體機構對西方政府造成了特殊的挑戰，因為它們是國有的，因此模糊了為新聞和為國家目的收集資訊的界限。

大陸外交部發言人汪文斌被問及以記者身份從事間諜活動的報導，他說自己不瞭解相關情況，但重申了北京的立場，即大陸媒體在英國都是合法運作的。

(中時新聞網)