彰化榮譽國民之家舉辦「牛轉乾坤迎新春」揮毫贈春聯。（彰化榮譽國民之家／吳敏菁彰化傳真）

彰化榮譽國民之家舉辦「牛轉乾坤迎新春」揮毫贈春聯。（彰化榮譽國民之家／吳敏菁彰化傳真）

彰化榮譽國民之家舉辦「牛轉乾坤迎新春」揮毫贈春聯，除邀請知名陶藝家陳永礎帶領雲林縣藝文學會理事長沈銘華、書藝家林周生與徐秀慧，還請田中高中林孟輝老師共同揮毫，一幅幅各具特色好字，吸引住民和員工紛紛來排隊，分享新春年的喜氣

社工黃麗如表示，陳永礎陶藝大師成立「他里霧陶工坊教育園區」，熱心公益，現擔任雲林縣藝術總監一職，推動策展不遺餘力；雲林縣藝文學會理事長沈銘華，下筆蒼勁有力

、豪放流潤；林周生大師書法、繪畫及篆刻均有涉獵，運筆行雲流水；書畫家徐秀慧除寫得一手好字，亦擅長繪畫，牡丹彩繪更是一絕；林孟輝任職於田中高中，教學之餘，習練書法、水墨畫，最擅長隸書。

大師們現場揮毫，行家出手各有特色，每位老師書法字體風格不同，大家現場親眼見識到書法名師揮毫一氣呵成的模樣，紛紛挑選自己喜愛的吉祥話，各式春聯格外讓人感受熱鬧的年節氣氛，讓拿到的住民及員工都笑開懷。

為宣示政府廉潔反貪，林周生也為政風室寫下「勤政愛民」、「廉能治理國運昌 誠信經營事業強」恢弘磅礴的字體，並由家主任史浩誠帶領副主任何興隆及政風室主任劉昌元，手持書寫廉政標語的春聯，以型塑公共服務廉潔文化。

史浩誠表示，農曆春節為民間最重要的節慶，過年貼春聯更是傳統美俗，為了讓榮家多一點年味，每年都會舉辦揮毫贈春聯活動，期許新的一年，「牛」轉乾坤，疫情盡快結束

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(中時 )