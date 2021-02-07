桃園市53歲張姓男子，平時在觀音區住家附近工作，下班後騎機車返家，因患有失智導致迷路，竟跑到50公里外的石門山，因機車沒油發不動當下已經凌晨1點，男子打電話向家人求助，幸好經員警積極的在山區道路搜尋，最後順利找到男子，才得以平安返家。

龍潭警分局凌晨1時許接獲他分局通報，有民眾報案稱家人因患有輕微失智情形，不知自己身在何處，經警方調閱手機發話地點，發現是在龍潭區的山區道路，龍潭警方隨即通報線上警網在轄區的石門山周邊產業道路地毯式搜尋。

石門派出所警員吳國棟及女警江薇最後在龍潭區福源路旁的產業道路上，發現有機車停於路中，男子冷的縮著身體蹲在機車旁直發抖，員警趨前關心，查證確認身分就是通報協尋的男子後，先行將其載返派出所，以確保其安全。

事後焦急的家屬趕來看見男子，不斷對警方頻頻鞠躬致謝，由衷感謝員警的積極協助及妥善照顧，在這寒冷地深夜裡，能及時的尋獲終讓男子可以平安返家，否則後果不堪設想。

(中時 )