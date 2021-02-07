《路透社》報導，喜馬拉雅山冰川7日融斷，並撞毀印度北阿坎德省查莫利地區山谷中的大壩。隨之而來的洪流迫使道雷根加河流域下游的村莊居民撤離。截至發稿為止，至少7死、125人失蹤。受難者多為鄰近發電站的工作人員，印度政府已宣布每位罹難者的家屬可獲得40萬盧比的經濟補助。
美國有線電視新聞網(CNN)報導，這齣悲劇發生於印度北部。印度官員指出，目前已發現7具屍體，並動員600名軍人與警員全力救災。當地警方表示，目前已救出塔波萬區大壩附近的16名受困民眾。
不過，克南達河(Alaknanda River)超過南德普拉耶格一帶的流量，雖然水位仍較平常高出1公尺，但流量已逐漸減少並恢復正常。
1名目擊者指出，大壩崩裂捲起的巨石、斷垣夾雜洪流，在河谷間奔流並產生巨大聲響。「洪流來的甚快，根本來不及警告其他人，甚至我都害怕自己也被捲走」。「目前最害怕的是當地水力發電廠的工作人員撤離，甚至河邊還有村民在撿拾火柴或放牧牲畜。目前仍不清楚有多少人失蹤」。
印度總理莫迪表示「正密切監控局勢發展」，「印度全國將與北阿坎德省站在一起，民眾為災區每個人的安全禱告」。內政部長夏哈(Amit Shah)指出，災害應變小組正趕往災區，以空中支援的方式進行搜救，「所有人員都在為救災進行準備」。
另一方面，人口密集居印度之冠的北方省，由於鄰近災區而對河岸地區發布高度警備狀態。
《路透社》分析。北阿坎德省的喜馬拉雅山特別容易發生山洪與土石流。2013年6月，當地下起破紀錄降雨並引發毀滅性洪水，近6,000人因此喪命。印度水資源前部長巴蒂(Uma Bharti)將禍首指向該地區的電力建設工程。她分析，喜馬拉雅山地質敏感，根本不適合在甘加及其支流興建發電廠。
(中時新聞網)
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