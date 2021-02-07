《路透社》報導，喜馬拉雅山冰川7日融斷，並撞毀印度北阿坎德省查莫利地區山谷中的大壩。隨之而來的洪流迫使道雷根加河流域下游的村莊居民撤離。截至發稿為止，至少7死、125人失蹤。受難者多為鄰近發電站的工作人員，印度政府已宣布每位罹難者的家屬可獲得40萬盧比的經濟補助。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，這齣悲劇發生於印度北部。印度官員指出，目前已發現7具屍體，並動員600名軍人與警員全力救災。當地警方表示，目前已救出塔波萬區大壩附近的16名受困民眾。

喜馬拉雅山冰川融斷並撞毀大壩，引發洪流。

不過，克南達河(Alaknanda River)超過南德普拉耶格一帶的流量，雖然水位仍較平常高出1公尺，但流量已逐漸減少並恢復正常。

1名目擊者指出，大壩崩裂捲起的巨石、斷垣夾雜洪流，在河谷間奔流並產生巨大聲響。「洪流來的甚快，根本來不及警告其他人，甚至我都害怕自己也被捲走」。「目前最害怕的是當地水力發電廠的工作人員撤離，甚至河邊還有村民在撿拾火柴或放牧牲畜。目前仍不清楚有多少人失蹤」。

Am constantly monitoring the unfortunate situation in Uttarakhand. India stands with Uttarakhand and the nation prays for everyone’s safety there. Have been continuously speaking to senior authorities and getting updates on NDRF deployment, rescue work and relief operations. — Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2021

印度總理莫迪表示「正密切監控局勢發展」，「印度全國將與北阿坎德省站在一起，民眾為災區每個人的安全禱告」。內政部長夏哈(Amit Shah)指出，災害應變小組正趕往災區，以空中支援的方式進行搜救，「所有人員都在為救災進行準備」。

另一方面，人口密集居印度之冠的北方省，由於鄰近災區而對河岸地區發布高度警備狀態。

《路透社》分析。北阿坎德省的喜馬拉雅山特別容易發生山洪與土石流。2013年6月，當地下起破紀錄降雨並引發毀滅性洪水，近6,000人因此喪命。印度水資源前部長巴蒂(Uma Bharti)將禍首指向該地區的電力建設工程。她分析，喜馬拉雅山地質敏感，根本不適合在甘加及其支流興建發電廠。

(中時新聞網)