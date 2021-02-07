（左起）炭火烤牛肉蓋飯、牛丼。（黃采薇攝）

「鰻魚三角」店內裝潢走日式簡約風。（黃采薇攝）

「鰻魚蓋飯」外帶。（静花有限公司提供）

無法出國的日子裡，民眾追求舌尖偽出國的味蕾享受，各家異國美食極受歡迎；「鰻魚飯」於日本眾多傳統美食中亦為最具代表性的料理之一，講究「串、剖、烤」等技巧，其滋味頗具深度。

於1869年（明治2年）日本富山縣開幕的料亭「三角」，擁150年悠久歷史，即日起「鰻魚三角」正式插旗微風台北車站，第6代社長表示，「鰻魚三角」作為旗艦店，瞄準台灣人嗜吃日本美食的市場，預計未來持續展店，並將推出多款海鮮系列丼飯如鰻玉丼、鮭玉丼、牡蠣玉丼、帆立烏賊玉丼，還有台灣人愛吃的鍋類。

「三角」現於台中擁有炸豬排店「六代目三角」、烏龍麵店「金澤製麵處」，以及位於微風松高B2的「三角守破離」3間店面，此次以全新「鰻魚三角」進駐微風北車，其經典「鰻魚蓋飯」為店內招牌，嚴選當日早上現殺鰻魚，在蒸過後以炭火炙烤而成的高級鰻魚，蘸上秘傳百年的特調醬汁，搭配茶碗蒸、蕨餅、湯品的套餐，還有炭火烤牛肉蓋飯、牛丼等美食，店內裝潢走日式簡約風，讓人有秒飛日本吃美食的錯覺。

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