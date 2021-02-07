無黨籍高雄市議員黃捷遭發起罷免，總統蔡英文下令要守住後，民進黨動員挺捷，6日結果出爐，最終罷免案以失敗收場。對此，台北市議員王世堅表示，這個結果合情合理，並再次強調這次的罷免毫無正當性，但王世堅也指出，這次的罷免投票結果再次凸顯出國黨在高雄長期缺乏實質性的經營。

王世堅6日在網路節目《風向台灣》中表示，罷捷沒有成功，「合乎情理，意料之中」，並指選舉和罷免雖然都是人民至高無上的權力，但罷免要通過，一定要有正當性。

王世堅強調，這次罷免黃捷，毫無正當性可言，黃捷身為高雄市議員，質詢監督高雄市長，是在善盡是議員的職責，若只因為她對前高雄市長韓國瑜翻白眼，讓韓出糗垮台，而對他發動罷免，毫無正當性可言。

對於黃捷會合能過罷免，王世堅則認為，我們的社會有基本的社或正義和社會善良，自然而然就會，捍衛住黃捷這個位置，不會讓毫無正當性的罷免案通過。

王世堅更指出，黃捷罷免案沒有成功，印證了國民黨長期在高雄沒有任何在地的實質經營，每次遇到選舉都是臨時抱佛腳，推出有戰鬥力、有爆發力的人選 騙選票。而藍營藉由萊豬等議題操作罷免，無法激起高雄市民的認同，因為國民黨沒有合理、有道德基礎、正當性的訴求，只是炒作話題，假借罷免遂行報復的目的，一下子就會被在地選民看破手腳。

(中時新聞網)