金友莊和已故藝人高凌風有過一段17年婚姻，生下1子2女，2人離婚後，金友莊2019年認愛大11歲機師男友，近日現身女兒葛宸羽所屬女團G.O.F的簽唱會活動，被問起感情現況，金友莊就鬆口透露再婚的最佳適合時機。

金友莊大兒子寶弟最先在演藝圈闖蕩後，大女兒「阿寶」葛宸羽也加入女團G.O.F，昨（6日）金友莊和寶弟現身G.O.F簽唱會支持葛子揚，看到女兒也踏入演藝圈，金友莊表示對方自己選擇這條路，應該已經有心理準備，並誇團內每個女孩都很優秀，每天都練舞練很長的時間，希望她們的付出會有代價。

至於自己的近況，金友莊被問到和機師男友交往3年，是否打算再婚？金友莊則表示順其自然，但也透露54歲左右是最佳適合時間點，笑稱除非男方逼婚，自己現在很享受有伴的感覺。

現年51歲的金友莊3年前認愛機師男友，曾和兒女一起上節目大讚男友溫柔體貼，女兒也說機師對他們都很好，是否贊成金友莊再婚？就說媽媽開心就好；寶弟去年接受媒體專訪，更曾表示工作的酬勞都匯給Uncle，因母親不會支付寶，才Uncle幫忙轉交，間接也透露對金友莊新男友的信賴。

(中時新聞網)