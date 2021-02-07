Chromebook強力需求帶動，群光(2385)1月營收以92.11億元寫下歷史第三高單月營收、也創下同期歷史新高，比去年同期大增48％。法人預估，今年首季群光營收年增率可望接近3成、也就是挑戰230～235億元，可望創下史上最佳第一季紀錄，全年則有機會在影像產品與筆電雙箭頭帶動下，今年營收將能突破千億元大關。

COVID-19疫情一、兩年內難以退燒，帶動筆電需求從去年開始上升，今年上半年更達到爆發期，群光供應多種筆電零組件如鍵盤、鏡頭模組以及電源供應器等，因而受惠並且大幅成長，在筆電客積極拉貨下，1月營收即突破90億元，不但較上月逆勢成長1成，更改寫同期歷史新高，成為史上第三高營收。

法人表示，目前教育筆電需求持續暢旺，群光在農曆春節前筆電零組件生產線已卯足全力備料、留人，以滿足客戶需求，不過，今年許多關鍵半導體產品嚴重缺料，提早因應或是產品線廣的大廠，爭取到料源的機率也比較高，群光身為全球最大筆電電源供應器、影像模組、筆電鍵盤供應商，將受惠於缺料下的大者恆大趨勢，預期群光在NB相關產品，鍵盤、影像模組以及電源供應器的市佔率，應可繼續突破去年紀錄，保持全球領先。

面對今年，法人預期群光第一季營收將能年增近三成，全年營收則看好筆電與影像產品需求上漲，在筆電方面，宅經濟帶動筆電與電競筆電需求將持續暢旺，影像產品則在泰國新廠建置完成下而產能充沛，加上包括亞馬遜在內的大客戶下半年新品齊發，除原先的智慧家庭領域，亦開始進入企業用、車用以及醫療影像等領域，持續為影像產品應用加值，影像產品今年可望比去年大幅成長約二成。

而在股利政策上，群光過去五年配發率都在七成以上，配息政策一向穩定，平均殖利率將近6％，法人評估，以群光去年前三季EPS已有6.02元、去年全年本業獲利可望大幅成長，以目前的股價來看，殖利率預期將超越過去五年平均值。

(工商 )