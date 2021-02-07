三立、華視八點華劇《廢財闖天關》將於2／9(週二)迎接第一季最終回，李亦捷為了不讓李國毅墜入阿鼻地獄，答應與邵翔結婚，李國毅是否能搶婚成功，和李亦捷修成正果頗受觀眾矚目。而「邵謙CP」邱昊奇向梁舒涵求婚成功，他的姑姑(葛蕾飾)從美國回到台灣，梁舒涵能否和姑姑和平相處，還是會引發一場姑媳大戰，也頗令人期待。3月1日起將播出第二季的《廢財闖天關》。

年關將近，製作單位在過年期間要讓演員們好好休息充足電，帶著滿滿能量繼續拍攝《廢財闖天關2》，飾演財神下凡的李國毅笑說，身為過年期間大家最愛的神，不怕路人看到他就要紅包討吉利，笑說這部戲本來就希望帶給大家開心、療癒、有趣的劇情，大家因此把他當成財神很開心，在第二季中將繼續帶給大家正面、溫暖的形象。

李國毅、李亦捷祝賀新年快樂。（三立提供）

李國毅笑說，無論今年是否會被當財神，但每年要包出去的紅包都很多，因此不會特別加碼，他說自己往年都扮演「散財」角色，希望可以給身邊的人多賺一點，所以只有在過年期間會小賭怡情一下，他的開運小撇步十分新奇，他相信如果「多輸一點」今年就會「多賺一點」。家中沒什麼特殊過年習俗或禁忌，唯一的重要習俗，李國毅強調三遍說：「就是親友們一定要聚在一起！」因為很多親戚可能一年才會見面一次，因此過年的團聚就顯得格外重要。

李國毅、李亦捷祝賀新年快樂。（三立提供）

李亦捷開心表示終於可以趁過年期間好好休息以及陪家人，除了陪媽媽回宜蘭老家，還順便和久久見一次的親友們相聚，每年回去看到大家都在小賭，她都是只有在旁邊看的份，「誰叫我本身偏財運極差，我都是在旁邊切水果、等著分紅的那個！」但李亦捷也透露自從接演《廢財》後，偏財運有比之前好，以前與中獎無緣，現在開始會中一些小獎，例如上個月對發票中1000元，前陣子買刮刮樂送劇組，結果自己也刮中300元，直呼要好好感謝這部戲，讓她不再是與偏財運無緣的人了。

(中時 )