今天中午過後，全台一片霧茫茫，空氣品質差到不行，空污指數堪稱今年以來最糟糕的一天。颱風論壇指出，明東北季風增強，挾帶髒空氣來襲，「西部空氣持續很髒、宜蘭沒下雨的話也會髒」，呼籲民眾做好防範！

空氣污染在年前成為直接影響民眾的一大變數，受偏東風影響，加上清晨輻射冷卻效應，整個西半部地區擴散條件不佳，空污在中午過後大爆發，是今年以來空氣品質最差的一天。

環保署預估，中部以南仍持續「紅色警示」，恐怕要等到小年夜（10日）當天，鋒面帶來明顯降雨才能改善污染，呼籲民眾這幾天盡量避免戶外活動。

臉書粉絲專頁「颱風論壇-天氣特急」指出，明起東北季風增強，境外污染接力賽進入第二回合，髒空氣被東北季風帶下來，「西部空氣持續很髒、宜蘭沒下雨的話也會髒」，尤其清晨有霧霾，勸民眾外出時絕對不要用力深呼吸，並做好防範。

這波空污的主因，是因風場條件導致本地汙染物不易擴散；加上東北季風來攪局，空品雪上加霜。預估要等到周三小年夜，鋒面帶來水氣，「把空氣沖一沖、刷一刷，才會比較好」。

(中時新聞網)